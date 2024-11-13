Vali Ergün Camili Havzası'nı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Vali Ergün Camili Havzası'nı Ziyaret Etti

Vali Ergün Camili Havzası\'nı Ziyaret Etti

Artvin Valisi Turan Ergün, Camili Havzası'ndaki köyleri ziyaret edip bölgenin sorunlarını dinledi.

13.11.2024 18:46
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Artvin Valisi Turan Ergün, Borçka ilçesine bağlı Camili (Macahel) Havzası'ndaki köyleri ziyaret etti.

Ergün, Türkiye'nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı olan, doğası, tarihi camileri, şelalesi ve saf Kafkas arısıyla dikkati çeken Camili Havzası'nda incelemelerde bulunarak köylülerle bir araya geldi.

Türkiye- Gürcistan sınırında Uğur, Düzenli, Camili, Kayalar, Efeler ve Maral köylerini barındıran bölgede ilk olarak Camili Piyade Hudut Karakolu ile Camili Jandarma Karakolu'nu ziyaret eden Ergün, ilgililerden sorumluluk bölgelerindeki faaliyetleri ve sınır güvenliği hakkında bilgi aldı.

Ergün, vatandaşın huzur ve esenliğini korumak adına mesai mefhumu gözetmeksizin özveriyle çalışan güvenlik güçlerine çalışmalarında kolaylık ve başarı diledi.

Muhtarlar ve köylülerle bir araya gelerek sorun ve talepleri dinleyen Ergün, daha sonra Camili Yatılı İlk ve Orta okulu ile tarihi İremit ve Camili camilerinde incelemelerde bulundu.

Bölgedeki sağlık ocağını da gezen Ergün, ay sonuna kadar bir doktorun burada göreve başlayacağını söyledi.

Ergün, gazetecilere, bölgeyi tanıma fırsatı bularak, köylülerle bir araya gelip istişarelerde bulunduklarını söyledi.

Vatandaşların sorunlarını köylere giderek yerinde tespit etmeyi tercih ettiğini anlatan Ergün, şöyle devam etti:

"Şu an 1850 rakımlı Macahel geçidindeyiz. 1 metre kar var. Önceliğimiz sık sık kapanan bu geçidi açık tutmak olacak. Burada zorlu kış şartları oluyor. Burası UNESCO tarafından Türkiye'nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı ilan edilen yeri. Kendine özgün, dünyada eşi benzeri olmayan bir coğrafya. Bu coğrafya bazı zorlukları da beraberinde getiriyor. Bu zorlukları da devlet vatandaş elbirliğiyle çözmek için çalışıyoruz."

Acil durumlarda Gürcistan üzerinden bölgeye ulaşmanın daha kolay olduğunu kaydeden Ergün, "Mecbur kaldığımızda Gürcistan üzerinden ulaşım sağlanıyor ama yılın büyük çoğunluğunda yolu açık tutuyoruz. Geçen yıl havzanın yolu toplamda 37 gün kapalı kalmış. Bu yıl daha az kapalı kalacak şekilde planlama içindeyiz." diye konuştu.

Ergün, Camili Havzası'nda turizmin gelişmesi içinde bölgedeki arıcılık, pansiyonculuk gibi turizm amaçlı projeleri desteleme gayreti içinde olacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Vali Ergün Camili Havzası'nı Ziyaret Etti - Son Dakika

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