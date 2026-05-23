Vali Ergün'den Kurban Bayramı Ziyareti

23.05.2026 16:04
Vali Turan Ergün, Arhavi'de hayvan pazarını gezip, sürücüleri trafik kurallarına uymaları için uyardı.

ARTVİN Valisi Dr. Turan Ergün, Arhavi ilçesinde Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarını ziyaret ederek üreticilerle bir araya geldi. Ardından yol uygulamasına katılan Vali Ergün, "Bayram Sensiz Olmaz" mottosuyla sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Arhavi ilçesinde Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında Vali Turan Ergün incelemelerde bulundu. Kurban pazarını ziyaret eden Vali Ergün, kurbanlık satıcıları ve alışveriş yapan vatandaşlarla bir araya geldi. Ardından ilçedeki trafik denetim noktasına geçen Vali Ergün, sürücülerle 'Bayram Sensiz Olmaz" mottosunu anlattı. Sürücülere emniyet kemeri, hız sınırı ve sürüş esnasında cep telefonu kullanılmaması gibi hayati kuralları konusunda uyarılarda bulunan Vali Ergün, yolcu otobüslerindeki vatandaşlarla ikramlarda bulundu.

Trafik denetleme noktasında konuşan Vali Turan Ergün, "Bu seneki mottomuz 'trafikte sabırlı ol' 'bayram sensiz olmaz' bunu gerçekleştirebilmek için yola çıkan vatandaşlarımızdan çok basit bazı taleplerimiz var. Emniyet kemerini mutlaka takalım. Uykusuz ve yorgun yola çıkmayalım. Yorgunken ara verip dinlenelim. Hız yapmayalım. Direksiyon başında telefon kesinlikle kullanmayalım. Uzun yolculuklarda sık mola vermeye çalışalım. Trafik işaret ve işaretçilerine mutlaka uyalım. Hiç bir ceza vatandaşı cezalandırmak için yapılan bir şey değildir. Cezaların temel amacı vatandaşın kurallar uymasını sağlamaktır. Trafikte konulan kurallar ülkeden ülkeye değişen kurallar değil, bütün dünyada standart hale getirilmiş kurallardır dedi.

HABER- KAMERA: Ziya AKYILDIZ/ARHAVİ (Artvin),

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
