İstanbul Valisi Davut Gül, yoğun bakımda tedavi gören çocuklara yönelik tiyatro çalışmalarıyla tanınan oyuncu, programcı, sunucu ve yönetmen Hüseyin Goncagül'e Esenler Avicenna Hastanesi'nde ziyarette bulundu.
İstanbul Valiliğinin X hesabından yapılan paylaşıma göre, Vali Gül, Goncagül'ü tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Gül, acil şifalar temennisinde bulunduğu Goncagül'ün ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.
Goncagül, 4 Haziran'da gerçekleştirilen planlı kalp ameliyatı sonrasında beyne pıhtı atması nedeniyle yoğun bakıma alınmıştı.
Son Dakika › Güncel › Vali Gül'den Hüseyin Goncagül'e Ziyaret - Son Dakika
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