Vali Gül: İmkansızlıklar içinde yazdığınız bu destan, tarihin akışını değiştiren kahramanlık abidesidir

18.03.2026 13:40
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 111'inci yıl dönümü dolayısıyla Edirnekapı Şehitliği'nde tören düzenlendi.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 111'inci yıl dönümü dolayısıyla Edirnekapı Şehitliği'nde tören düzenlendi.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 111'inci yıl dönümü dolayısıyla Edirnekapı Şehitliği'nde tören düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Davut Gül, 1'inci Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, 3'üncü Kolordu Komutanı Korgeneral Rasim Yaldız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Arslan, Vali Yardımcısı Serap Özmen Çetin, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel, İlçe Kaymakamları, Belediye Başkanları, Adli ve Yargı Mensupları, sivil toplum kuruluş temsilcileri ile Şehit ve Gazi Derneklerinin temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili yayınladığı mesaj okundu. Törenin ardından şehit mezarlıklarına karanfil bırakılarak şehit ailelerine başsağlığı dileklerinde bulunuldu.

'ÇANAKKALE'DE SERGİLEDİĞİNİZ O YÜKSEK RUH, TÜRKİYE YÜZYILI YOLUNDA EN BÜYÜK İLHAM KAYNAĞIMIZ'

Burada konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Vatanı canından aziz bilen şanlı kahramanlarımız, Türk milletinin hürriyet ve bağımsızlık sevdasının en görkemli nişanelerinden olan Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümünde manevi huzurunuzda bulunmanın derin onurunu yaşıyoruz. Bağımsızlık irademizi tüm dünyaya ilan eden bu şanlı zaferle tarihin akışını yeniden şekillendirdiniz. Asım'ın nesli olarak yüreğimizle, canınızla, onur ve şerefinizle aziz milletimizin istiklale giden yolunu açtınız. Bu toprakları bizlere ebedi yurt kıldınız. İmkansızlıklar içinde yazdığınız bu destan sadece bir askeri başarı değil, bir milletin sarsılmaz imanıyla tarihin akışını değiştirdiği kahramanlık abidesidir. Çanakkale'de sergilediğiniz o yüksek ruh, bugün de Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme yolunda en büyük ilham kaynağımızdır. Aziz şehitlerimiz, emanetiniz olan kutsal vatan toprağında huzur içerisinde uyuyun. Fedakarlıklarınızı asla unutmayacağız. Feda-i can eyleyerek bizlere bıraktığınız bu kıymetli emaneti aynı azim ve kararlılıkla geleceğe taşımaya devam edeceğizö diye konuştu.

Vali Gül sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu duygularla, Anafartalar Kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatan, millet, istiklal uğruna şehitlik ve gazilik onuruyla şereflenen tüm kahramanlarımızı rahmetle, minnetle, sonsuz şükranla yad ediyorum. Ruhunuz şad, makamınız ali olsun."

Konuşmasının ardından şehitlik defterini yazıp imzalayan Davut Gül, beraberindeki heyetle şehit mezarlarına tek tek karanfil bıraktı.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

