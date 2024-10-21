Vali Hacıbektaşoğlu\'ndan Kaymakam Şıktaş\'a Ziyaret

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Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, göreve yeni atanan Gökçebey Kaymakamı Hatice Rüveyda Kahraman Şıktaş'ı makamında kabul etti.

Kaymakam Şıktaş'ı tebrik eden Vali Hacıbektaşoğlu, kendisine görevinde başarılar dileyerek, Gökçebey için hayırlı olmasını temenni etti.

Başkan Ulupınar gazeteciler gününü kutladı

Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ulupınar, mesajında, demokrasinin temel taşlarından olan basının; düşünce, anlatım ve haber alma özgürlüğünün en etkili aracı olduğunu belirtti.

Basının kurumlarla bireyler arasında veri akışını sağlayarak demokrasinin korunması için önemli bir görev üstlendiğini aktaran Ulupınar, şunları kaydetti:

"Kamuoyunu bilgilendirmek adına doğru haber verme, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde bulunduran önemli bir mesleği icra eden gazeteci arkadaşlarımız, vatandaşın en doğal hakkı olan zamanında doğru ve eksiksiz bilgi almalarını sağlayarak milletin vicdanına ses olmaktadırlar."