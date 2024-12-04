Vali Hacıbektaşoğlu'ndan Madenciler Günü Mesajı

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Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Hacıbektaşoğlu, mesajında, emeği, alın teri ve fedakarlığıyla yer altının karanlığını aydınlatan madencilerin, ülkenin kalkınmasında ve ekonominin güçlenmesinde eşsiz bir yere sahip olduğunu belirtti.

Madenciliğin, emekle yoğrulmuş kutsal bir meslek olduğunu vurgulayan Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti:

"Madencilerimiz, zorlu koşullara rağmen yılmadan çalışarak, ülkemizin doğal kaynaklarını ekonomiye kazandırmakta ve geleceğimizi inşa etmektedir. Onların cesareti, azmi ve çalışkanlığı hepimize ilham kaynağı olmaktadır. Özellikle Zonguldak gibi maden ocaklarıyla anılan kentlerimizde, bu mesleğin toplumumuz için taşıdığı anlam çok daha derin ve özel bir boyut kazanmaktadır. Bu anlamlı gün vesilesiyle, yer altındaki zor koşullarda alın teri döken tüm madencilerimize en derin şükranlarımı sunuyorum. Görevlerini yaparken hayatını kaybeden madencilerimizi rahmetle anıyor ve ailelerine sabır diliyorum."