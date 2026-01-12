Vali Aksoy'dan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce'ye "Veda" Ziyareti

(ESKİŞEHİR) - Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle Mülkiye Başmüfettişliği görevine atanan Vali Hüseyin Aksoy, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'ye veda ziyaretinde bulundu.

Başkan Ünlüce'nin makamında gerçekleşen ziyarette, Vali Aksoy'un Eskişehir'de görev yaptığı süre boyunca yürütülen çalışmalar ve kurulan iş birliği ele alındı. Vali Aksoy, Eskişehir'de görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Ünlüce'ye misafirperverliği ve uyumlu çalışma ortamı için teşekkür etti.

Ünlüce ise Vali Aksoy'un Eskişehir'e sunduğu katkılara ve kamu hizmetlerindeki özverili çalışmalarına teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyaret, Vali Aksoy'un şeref defterini imzalaması ve karşılıklı iyi dileklerin sunulmasının ardından sona erdi.