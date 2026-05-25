Vali Kalaylı, Kurban Bayramı Denetimlerini İnceledi

Kilis Valisi Ömer Kalaylı, Kurban Bayramı denetimlerini inceledi.

Vali Kalaylı ve İl Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun, Küplüce uygulama noktasını ziyaret etti.

Trafik uygulamasında durdurulan araçların sürücüleriyle sohbet eden Vali Kalaylı, vatandaşların bayramını kutladı.

Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kalaylı, vatandaşların bayramını tebrik etti.

Vatandaşların bayramı huzur ve emniyet içerisinde geçirmesi için her türlü tedbiri aldıklarını belirten Kalaylı, "761 ekibimizle, 4 bin 535 emniyet ve jandarma personelimizle şehrimizin tamamında tüm tedbirleri aldık. Bayram boyunca da tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz." dedi.

Vali Kalaylı, sürücüleri emniyet kemeri takmaları konusunda ve kurallara uyulması konusunda uyardı.