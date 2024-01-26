Vali, kaza sonucu yaralananları ziyaret etti
Vali Hamza Aydoğdu, Refahiye ilçesinde meydana gelen kazada yaralananları ziyaret etti. Aydoğdu, hastanede tedavi gören yaralıların durumu hakkında bilgi aldı ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Ayrıca, kazada hayatını kaybeden vatandaşa da Allah'tan rahmet diledi.
VALİDEN GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ
Vali Hamza Aydoğdu, Refahiye ilçesinde midibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı, 1 kişinin öldüğü kazanın ardından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören yaralıları ziyaret etti. Vali Aydoğdu, geçmiş olsun dileklerini ilettiği yaralıların durumuyla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Aydoğdu, kazada hayatını kaybeden vatandaşa da Allah'tan rahmet diledi.
Kaynak: DHA