Vali, kaza sonucu yaralananları ziyaret etti

VALİDEN GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

Vali Hamza Aydoğdu, Refahiye ilçesinde midibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı, 1 kişinin öldüğü kazanın ardından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören yaralıları ziyaret etti. Vali Aydoğdu, geçmiş olsun dileklerini ilettiği yaralıların durumuyla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Aydoğdu, kazada hayatını kaybeden vatandaşa da Allah'tan rahmet diledi.