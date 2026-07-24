Vali Kök\'ten Gazeteciler Günü Kutlaması

Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

İl Emniyet Müdürlüğü Topuzluhan Sosyal Tesisleri'ndeki programa kentte görev yapan gazeteciler katıldı.

Vali Kök, basının kamuoyunun doğru, tarafsız ve güvenilir bilgiye ulaşmasında önemli bir sorumluluk üstlendiğini belirtti.

Gazetecilik mesleğinin büyük özveri ve fedakarlık gerektirdiğine dikkati çeken Kök, mesai mefhumu gözetmeksizin görev yapan tüm basın çalışanlarının, vatandaşların sesi olmasının yanı sıra devlet ile millet arasında güçlü bir iletişim köprüsü görevi yürüttüğünü kaydetti.

Demokrasinin yasama, yürütme ve yargıdan oluşan üç temel kuvvet üzerine inşa edildiğini dile getiren Kök, "Dünyanın bütün modern demokrasilerinde buna dördüncü kuvvet olarak basın da eklenmektedir. Bu konum, basın mensuplarının emeği, mücadelesi ve özverisiyle kazanılmıştır." ifadelerini kullandı.

Vali Kök, basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutlayarak meslek hayatlarında başarı diledi.

Program, hatıra fotoğrafıyla sona erdi.