Vali Kök ve Başkan Arı'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Vali Kök ve Başkan Arı'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir Valisi Hüseyin Kök ve Belediye Başkanı Rasim Arı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Nevşehir Valisi Hüseyin Kök ve Belediye Başkanı Rasim Arı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Kök, mesajında, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünü gurur, coşku ve heyecanla kutladıklarını belirtti.

Cumhuriyet'in milli birlik ve beraberlik, ortak gelecek ve bağımsızlığın en güçlü ifadesi olduğunu ifade eden Kök, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde ve aziz milletimizin fedakarlıklarıyla kurulan Türkiye Cumhuriyeti, geçmişimizden aldığımız güçle geleceğe taşıyacağımız en kıymetli mirasımızdır. Cumhuriyetimizi yaşatmak, bilimi ve eğitimi öncelemeyi, üretmeyi, gençlerimize yeni ufuklar açmayı ve toplumsal dayanışmamızı güçlendirmeyi gerektirir. Ortak değerlerimiz etrafında kenetlenerek bu büyük mirası gelecek nesillere daha güçlü bir şekilde aktarmak hepimizin sorumluluğudur. Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda, ülkemizin her alanda gelişmesi için kararlılıkla çalışırken şehrimizin ilerlemesine katkı sunmayı ve gelecek nesillere daha müreffeh bir şehir bırakmayı hedefliyoruz."

Belediye Başkanı Arı da Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andığını belirtti.

Arı, "Türk milleti tarihte emsaline az rastlanır bir mücadele örneği ile yurdunu düşman işgalinden kurtarmış, egemenlik ve bağımsızlığından hiçbir zaman ödün vermeyeceği gerçeğini Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde tüm dünyaya haykırmıştır. Milletimiz, destanlaşan kahramanlıklarıyla elde ettiği bu başarıyı, toprakları üzerindeki egemenlik hakkının yalnızca kendisine ait olduğunu simgeleyen Cumhuriyet ilanı ile taçlandırmıştır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Cumhuriyet BayramıNevşehir ValiliğiHüseyin KökRasim ArıGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail’de oyların büyük bölümü sayıldı Netanyahu’ya soğuk duş İsrail'de oyların büyük bölümü sayıldı! Netanyahu'ya soğuk duş
Bakan Işıkhan’ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak Bakan Işıkhan'ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
Ünlü fenomen evinde ölü bulundu Son paylaşımı dikkat çekti Ünlü fenomen evinde ölü bulundu! Son paylaşımı dikkat çekti
Devlet hastanesinde görevli doktorla ilgili vahim iddia “Namaz kılmaya gittim“ deyip... Devlet hastanesinde görevli doktorla ilgili vahim iddia! "Namaz kılmaya gittim" deyip...
Fenerbahçe taraftarı o hocayı istemiyor İlk görüşme haberi sonrası tepkiler çığ gibi Fenerbahçe taraftarı o hocayı istemiyor! İlk görüşme haberi sonrası tepkiler çığ gibi
Bir hafta arayla iki acı haber Oğlunun ardından Cem Akaş da hayatını kaybetti Bir hafta arayla iki acı haber! Oğlunun ardından Cem Akaş da hayatını kaybetti
14:17
Aşk iddiaları sonrası Melisa Döngel’den Lucas Torreira açıklaması Tek kelimeyle yanıt verdi
Aşk iddiaları sonrası Melisa Döngel'den Lucas Torreira açıklaması! Tek kelimeyle yanıt verdi
14:15
Mera arazisine şato yaptıran belediye başkanından garip savunma
Mera arazisine şato yaptıran belediye başkanından garip savunma!
13:12
Ankara’da bir dönem sona eriyor İş makineleri harekete geçti
Ankara'da bir dönem sona eriyor! İş makineleri harekete geçti
12:59
Yeni Parti’den Mustafa Sarıgül açıklaması: Bizimle bir ilişkisi kalmadı
Yeni Parti'den Mustafa Sarıgül açıklaması: Bizimle bir ilişkisi kalmadı
12:13
Yatak görüntülerini kim kayda aldı Sarıgül’ün korumasının ifadesinden bomba detaylar
Yatak görüntülerini kim kayda aldı? Sarıgül'ün korumasının ifadesinden bomba detaylar
12:06
İspanya’da iki hızlı tren çarpıştı: 46 ölü, 179 yaralı
İspanya'da iki hızlı tren çarpıştı: 46 ölü, 179 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 14:29:34. #.0.2#
SON DAKİKA: Vali Kök ve Başkan Arı'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android