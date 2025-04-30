Vali Köşger'den 1 Mayıs Mesajı

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Köşger, mesajında, ülkenin büyümesi ve kalkınması için alın teri döken tüm emekçileri kutladı.

Emek ve Dayanışma Günü'nün, adil çalışma hayatı için verilen mücadelenin sembolü olduğunu belirten Köşger, "Devletimiz, özellikle son yıllarda çalışma hayatında gerçekleştirdiği reformlarla işçi haklarının geliştirilmesi ve sosyal diyaloğun güçlendirilmesi yönünde önemli adımlar atmıştır. Bu adımlar, geleceğe daha da güvenle bakmamızı sağlayan önemli çalışmalardır." ifadelerini kullandı.

Köşger, şunları kaydetti:

"Çiftçilerimizin toprağa hayat veren emekleri, sanayi emekçilerimizin üretimi omuzlayan gayretleri, hizmet sektöründeki çalışanlarımızın özverili katkılarıyla Adana'mız, her taşına ve toprağına mücadele sinmiş, alın teriyle büyümüş bir şehirdir. Bugün bizlere düşen görev, bu kadim emeğin kıymetini bilerek, dayanışma kültürümüzü güçlendirerek, her bireyin emeğinin karşılığını aldığı bu toplumsal yapıyı daha ileriye taşımak, dünya büyük bir değişim içindeyken sağduyudan ve ortak akıldan sapmadan birbirimize kenetlenerek hareket etmektir."