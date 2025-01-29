Vali Köşger'in Geri Gönderme Merkezi Ziyareti - Son Dakika
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Vali Köşger'in Geri Gönderme Merkezi Ziyareti

Vali Köşger\'in Geri Gönderme Merkezi Ziyareti

Adana Valisi Köşger, Geri Gönderme Merkezini ziyaret ederek göçle mücadele hakkında bilgi aldı.

29.01.2025 14:46
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Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine ziyarette bulundu.

Vali Köşger, incelemelerde bulunduğu merkezle ilgili İl Göç İdaresi Müdür Vekili Seçkin Buğday'dan bilgi aldı.

Merkezin sürekli denetlendiğini belirten Köşger, düzensiz göçle mücadeleyi, medeniyet değerlerine ve kamu düzenine bağlı bir şekilde devam ettirdiklerini kaydetti.

Ziyarette Vali Köşger'e, Sarıçam Kaymakamı Murtaza Dayanç, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan ile İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Vali Köşger'in Geri Gönderme Merkezi Ziyareti - Son Dakika

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