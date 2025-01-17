Vali Köşger \'Yılın Kareleri\' Oylamasına Katıldı

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Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Vali Köşger, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, " Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Yılın Kareleri" oylamasında yer alan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğraflar hakkında AA Adana Bölge Müdürü İbrahim Erikan'dan bilgi aldı.

Köşger, "Haber" kategorisinde Musa Serdar Terzioğlu'nun "TEKNOFEST" adlı fotoğrafına oy verdi.

"Spor" kategorisinde Gökhan Balcı'nın "Şükür" adlı karesini seçen Vali Köşger, "Günlük Hayat" kategorisinde Beytullah Eles'in "Halı motifi", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Av peşinde", "Özgür Suriye" özel kategorisinde de Murat Şengül'ün "Halkın gücü" adlı fotoğraflarına oy kullandı.

"Hepsi çok harika fotoğraflar"

Vali Köşger, oylamanın ardından yaptığı açıklamada, Anadolu Ajansı'nın Cumhuriyet ile yaşıt köklü bir haber ajansı olduğunu anımsattı.

AA'nın yoluna gün geçtikçe daha da güçlenerek devam ettiğini vurgulayan Köşger, "Anadolu Ajansı olmasaydı, emperyalistlerin ajanslarının sansürleri sebebiyle dünyada birçok hadiseden haberdar olunamayacaktı. Anadolu Ajansı özellikle son dönemde dünyanın her tarafında objektif haberciliği herkesin ulaşabileceği şekilde servis ediyor. Bu anlamda Anadolu Ajansı'nın en üstteki yönetiminden en uçtaki muhabirine kadar bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum." dedi.

Köşger, AA'nın çok başarılı işler çıkardığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Tabii geleneksel hala getirdiği bir fotoğraf seçkisini de her yıl yapılıyor. Bu yıl da çok güzel fotoğraflar vardı. Seçmekte zorlandım, hepsi çok güzel fotoğraflar. Hepsini seçmek mümkün olsa hepsini seçebiliriz. Hepsi çok harika fotoğraflar. O anın yakalanması, sanatsal bir şekilde dondurulmuş olması çok güzel bir başarı. Emeği geçenleri tek tek tebrik ediyorum. Anadolu Ajansı'mızın başarılarının da artarak devamını diliyorum."