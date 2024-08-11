Vali Makas'tan şehit kardeşine sürpriz: Makam aracı sünnet arabası oldu - Son Dakika
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Vali Makas'tan şehit kardeşine sürpriz: Makam aracı sünnet arabası oldu

Vali Makas'tan şehit kardeşine sürpriz: Makam aracı sünnet arabası oldu Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, şehit Özgür Mutlu'nun kardeşi Özgür Alp'in sünnet töreni için makam aracını sünnet arabası olarak tahsis etti.

11.08.2024 22:15
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Vali Makas'tan şehit kardeşine sürpriz: Makam aracı sünnet arabası oldu

KIRIKKALE - Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, şehit Özgür Mutlu'nun kardeşi Özgür Alp'in sünnet töreni için makam aracını sünnet arabası olarak tahsis etti. 5 yaşındaki Mutlu, ağabeysinin mezarı başında dua ettikten sonra tören alanına ağabeysinin fotoğrafıyla giriş yaptı.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, 2016 yılında Hakkari'de PKK'lı teröristlerce şehit edilen Piyade Sözleşmeli Er Özgür Mutlu'nun 5 yaşındaki kardeşi Özgür Alp Mutlu'nun sünnet törenine anlamlı bir sürpriz yaptı. Vali Makas, makam aracını sünnet arabası olarak tahsis etti. Türk bayrağı ve kırmızı-beyaz balonlarla süslenen makam aracıyla Çalılöz Mahallesi'ndeki evinden alınan Özgür Alp ve ailesi, konvoy eşliğinde şehitliği ziyaret etti.

Özgür Alp Mutlu ve ailesi, şehit Özgür Mutlu'nun kabri başında dua etti. Bu duygusal ziyaretin ardından sünnet töreninin yapılacağı alana geçildi. 5 yaşındaki Mutlu, ağabeysinin fotoğrafını kucağında tutarak alana girdi ve fotoğrafı uzun süre elinden bırakmadı. Mutlu, ailesiyle birlikte tören boyunca müzik eşliğinde oynayarak keyifli vakit geçirdi.

Anne Hatice Mutlu, "Oğlumun sünnet düğünü vardı. Vali beyden rica ettik, Allah razı olsun, aracını tahsis etti. Önce şehitliğe götürdüler konvoy halinde, sonra da buraya geldik. Hem hüzün hem de mutluluk var. Oğlum çok mutlu oldu, çok sevindi" dedi.

Özgür Alp Mutlu ise duygularını, "Vali amcamın aracına bindim. Ağabeyimin yanına gittim. Dua okudum ağabeyime. Buraya geldik, çok mutluyum. Teşekkür ederim" sözleriyle ifade etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Vali Makas'tan şehit kardeşine sürpriz: Makam aracı sünnet arabası oldu - Son Dakika


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