Vali Marul Verdi, Çiğ Köfteyi Unuttu

Tunceli Valisi Şefik Aygöl, Çemişgezek ilçesinde yaptığı esnaf ziyaretleri sırasında bir iş yerinde kendisine ikram edilen çiğ köfteden aldı. Aygöl, çiğ köfte tabağını yanındakilere uzatarak ikramda bulundu.
Koruma polis memuruna sadece marul veren Aygöl, içine çiğ köfte koymayı unuttu. Aygöl'ün o anları ve polis memurunun yüz ifadesi ve çevresindekilerin gülümsemesi kameraya yansıdı. Yaşanan o anlar, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından izlenirken, tebessüm ettirdi.
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