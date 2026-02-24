Vali Masatlı Kütüphaneyi Ziyaret Etti - Son Dakika
24.02.2026 14:22
Hatay Valisi Masatlı, depremler sonrası yeniden inşa edilen kütüphaneyi ziyaret etti.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıldıktan sonra yeniden inşa edilen Nuriye Ulviye Civelek Çocuk Kütüphanesi'nde incelemelerde bulundu.

Vali Masatlı, Kırıkhan ilçesindeki kütüphaneyi ziyaret ederek, çocuklarla bir araya geldi.

Çocuklarla sohbet edip onlara çeşitli hediyeler veren Masatlı, depremlerin Hatay'ı her yönüyle etkilediğini söyledi.

Depremde yalnızca binaların değil, şehrin hafızasının da zarar gördüğünü belirten Masatlı, Hatay'ın yeniden ihya, inşa ve imar sürecinde kültür ve eğitim yatırımlarını öncelikli gördüklerini dile getirdi.

Masatlı, il genelinde kütüphanelerin de depremden etkilendiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Deprem öncesinde ilimizde bulunan 21 kütüphanemizin maalesef 4'ü kullanılamaz hale geldi. Biz kütüphaneleri yalnızca bir bina olarak görmedik. Kütüphane bir şehrin aklıdır, hafızasıdır, irfanıdır. Bir çocuğun ilk merakını büyüten, bir gencin yönünü tayin eden, toplumun ortak kültürünü diri tutan merkezlerdir. Bu nedenle, Hatay'ımızı yeniden ayağa kaldırırken kütüphanelerimizi özellikle önceledik, çünkü şehirler sadece taşla değil, bilgiyle de onarılır. Deprem sonrası süreçte yaşanan fiziki kayıplarımıza rağmen, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın destekleri ve bağış kampanyaları sayesinde Hatay'ımızın kitap varlığı ciddi derecede güçlenmiştir. 2023 yılında il genelindeki toplam kitap sayımız 294 binden fazla iken, 2026 yılında bu sayı 356 binleri bulmuştur."

Masatlı, deprem öncesi 21 olan kütüphane sayısını yürüttükleri çalışmalarla 24'e yükselttiklerini kaydetti.

Kaynak: AA

