Vali Masatlı Samandağ\'da Esnaf Ziyareti

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Samandağ ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Masatlı ilçedeki programı kapsamında iş yerlerini gezdi.

Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Masatlı, Hz. Hızır Aleyhisselam Türbesi'ne ziyarette bulundu.

Masatlı'ya ziyaretlerinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ömer Ersever ve İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce de eşlik etti.