Vali Masatlı Yetimlerle İftarda Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vali Masatlı Yetimlerle İftarda Buluştu

Vali Masatlı Yetimlerle İftarda Buluştu
05.03.2026 21:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya Yetimler Günü'nde Hatay Valisi Masatlı, depremde ebeveyn kaybeden çocuklarla iftar yaptı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Dünya Yetimler Günü dolayısıyla 6 Şubat 2023'teki depremlerde ebeveyn kaybı yaşayan yetim çocuklarla iftarda bir araya geldi.

Defne ilçesindeki bir restoranda düzenlenen iftar programına katılan Masatlı, mübarek ramazanın iftar sofrasında öksüz ve yetim çocuklarla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Devlet olarak kendilerine emanet kalan çocukların her türlü ihtiyacıyla ilgilendiklerini belirten Masatlı, şöyle devam etti:

"Özellikle asırların afeti 6 Şubat'tan sonra ebeveyn kaybı yaşamış çocuklarımızı himaye etme noktasında Cumhurbaşkanımızın saygıdeğer eşleri Emine Erdoğan Hanımefendi'nin başlatmış olduğu Gönül Elçileri Projesi'nin bir ayağı olarak burada biz Yüreğimizdeki Işık Projesi'ni yürütüyoruz. Şu ana kadar projemizde 8 bin 968 çocuğumuzu himaye ediyoruz. Bu çocuklarımızın eğitimden sağlığa, fiziksel ihtiyaçlarından psiko-sosyal ihtiyaçlarına varana kadar, yani hayatın her alanına dair bütün istek, ihtiyaç ve talepleriyle birebir ilgileniyoruz. Bir manada da başta şahsım olmak üzere eşim, kaymakam arkadaşlarım, vali yardımcıları arkadaşlarım ve onların eşleriyle bir sosyal zimmet anlayışı içerisinde bu çocuklarımızı kendilerimize zimmetledik sürekli takiplerini yapıyoruz. Bugün de Dünya Yetimler Günü, bu vesileyle zaten biz her sene ramazanda bir gün bir araya geliyorduk, bu sene de Dünya Yetimler Günü'nde çocuklarımızla bir arada, aynı sofrada, aynı öğünü paylaşıp, iftarımızı yaptık. Milletimiz, devletimiz, inancımız öksüzü ve yetimi daima koruyup korumakla ilgili kendisine hem maddi hem de manevi bir sorumluluk yüklemiştir, bizler de hem maddi hem manevi o sorumluluğu üzerimizde taşıyıp çocuklarımızla bugün bir aradayız, mutluyuz."

Masatlı, yetimlerin gözündeki ışıltıyı gördükçe kendilerinin de mutlu olduğunu kaydederek, bu çocukları himaye etmeye, desteklemeye, onların geleceğe emin adımlarla yürümeleri için her türlü katkıyı sağlamaya devam edeceklerini dile getirdi.

İftar programı, dua edilmesi ve çocukların ilahi dinletisiyle son buldu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Dünya, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Masatlı Yetimlerle İftarda Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Salih Uçan’ın 552 günlük hasreti sona erdi Salih Uçan'ın 552 günlük hasreti sona erdi
İsrail vurdu Lübnan yangın yeri İsrail vurdu! Lübnan yangın yeri
Akaryakıt fiyatlarında, eşel mobil sistemine geçildi Akaryakıt fiyatlarında, eşel mobil sistemine geçildi
Galatasaray ve Fenerbahçe, bir hafta içinde iki kez birbirlerine rakip olabilir Galatasaray ve Fenerbahçe, bir hafta içinde iki kez birbirlerine rakip olabilir
Komşusu yangın yeri, Paşinyan eğlencede Komşusu yangın yeri, Paşinyan eğlencede
Vitor Pereira’dan Pep Guardiola’ya şampiyonluk yolunda büyük darbe Vitor Pereira'dan Pep Guardiola'ya şampiyonluk yolunda büyük darbe

20:46
İşte dünyanın kilitlendiği savaşta ’’İhanet ülkesi’’ olarak anılan ülke
İşte dünyanın kilitlendiği savaşta ''İhanet ülkesi'' olarak anılan ülke
20:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’a gerekli ikazlarda bulunduk, Türkiye’nin dostluğunun önemi bilinmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a gerekli ikazlarda bulunduk, Türkiye'nin dostluğunun önemi bilinmeli
20:15
Trump, Hamaney’in yerine geçmesi muhtemel ismi veto etti: Kabul edilemez
Trump, Hamaney'in yerine geçmesi muhtemel ismi veto etti: Kabul edilemez
20:02
Memurlar da emeklilere tanınan haktan faydalanmak istiyor
Memurlar da emeklilere tanınan haktan faydalanmak istiyor
19:14
ABD Başkanı Trump’tan İspanya ve İngiltere’ye İran tepkisi
ABD Başkanı Trump'tan İspanya ve İngiltere'ye İran tepkisi
18:22
İngiltere, Katar’a 4 Typhoon savaş uçağı daha göndereceğini duyurdu
İngiltere, Katar'a 4 Typhoon savaş uçağı daha göndereceğini duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 21:13:40. #7.13#
SON DAKİKA: Vali Masatlı Yetimlerle İftarda Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.