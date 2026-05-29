Vali Özkan, Kayıp Çocuk İçin Arama Çalışmalarını İnceledi

VALİ ÖZKAN: ARAMA ÇALIŞMALARI KESİNTİSİZ SÜRECEK

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Çayıralan ilçesine bağlı Söbeçimen köyü Alamettin Yaylası'nda 3 yaşındaki Aybüke İnce'nin kaybolduğu ihbarı üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmalarını yerinde inceledi. Yetkililerden bilgi alan Vali Özkan, kayıp çocuğun sağ salim bulunması için devletin tüm imkanlarıyla arama çalışmalarının kesintisiz şekilde sürdürüleceğini ifade etti.

YOZGAT,