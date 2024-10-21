Vali Şahin Çubuk\'ta İncelemelerde Bulundu

Ankara Valisi Vasip Şahin, Çubuk'ta kaymakamlık ve belediyeyi ziyaret etti.
Çubuk Kaymakamı Vehbi Bakır tarafından karşılanan Vali Şahin, ilçe kaymakamlığında ilçede yürütülen çalışmalarla ilgili brifing aldı.
Vali Şahin, belediye ziyaretinde de İlçe Belediye Başkanı Baki Demirbaş ve belediye başkan yardımcılarıyla görüştü.
Çubuk'ta kurulan Hayvancılığa Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) incelemelerde bulunan Şahin, üretici ve yatırımcılarla bir araya geldi.
Vali Şahin'e İlçe Jandarma Komutanı Caner Koca, İlçe Emniyet Müdür Vekili Feyyaz Ayyılmaz, daire amirleri de eşlik etti.
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