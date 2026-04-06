Vali Şahin'den AA'nın 106. Yılına Mesaj

06.04.2026 11:49
Antalya Valisi Hulusi Şahin, AA'nın 106. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak önemi vurguladı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 106. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Şahin, mesajında, İstiklal Harbi'nin haklı sesini dünyaya duyurmak amacıyla kurulan AA'nın 106. yaşını kutladı.

AA'nın önemli bir sorumluluk üstlendiğini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Milli Mücadele'mizin en çetin günlerinde, cephedeki savaşın yanı sıra bir de 'hakikat savaşı' yapılması gerekiyordu. Bu hayati ihtiyacın bir neticesi olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla kurulan AA, haklı davamızın uluslararası kamuoyuna anlatılmasında tarihi bir sorumluluk üstlenmiştir. AA, işgal güçlerinin dezenformasyonla halkın moralini bozmaya çalıştığı bir dönemde Anadolu'nun sesini dünya başkentlerine taşıyan stratejik bir köprü olmuştur. Dün istiklalimizin sesi olan AA, bugün aynı vakar ve milli şuurla ülkemizin sarsılmaz iradesini ve gelecek vizyonunu dünyanın dört bir yanına taşımaktadır."

Şahin, asırlık bir çınar edasıyla 137 ülkede kök salan ve 13 dilde dünyaya hitap eden AA'nın, her daim hakikatin rehberi ve gönül coğrafyasının sarsılmaz bağı olarak kalacağına yürekten inandığını kaydetti.

Yıl dönümü vesilesiyle başta Cumhuriyet'in banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere AA'nın ebediyete intikal eden tüm mensuplarını rahmetle anan Şahin, ülkenin ve dünyanın her köşesinde büyük bir özveriyle görev yapan çalışanlarına başarılar diledi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
