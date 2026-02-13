Vali Şahin Of’ta Toplantı Düzenledi

Trabzon Valisi Tahir Şahin, Of ilçesinde düzenlenen istişare toplantısına katıldı.

Şahin, Of Belediyesi Konferans Salonunda organize edilen toplantıda, ilçeye en kısa zamanda Organize Sanayi Bölgesi kazandırmak için her türlü altyapı çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

İlçedeki projelerin takipçisi olacaklarını belirten Şahin, sorunları el birliği ile çözeceklerini kaydetti.

Vali Şahin ve protokol üyeleri, toplantının ardından tadilatı yapılan Kaban Camisi'nin yeniden ibadete açılması dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.