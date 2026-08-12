Vali Sezer Çömlekköy Barajı'nda İncelemelerde Bulundu

Edirne Valisi Yunus Sezer, Çömlekköy Barajı'nda inşaat çalışmalarını inceledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Sezer, Edirne'de 56 bin 500 dekar tarım arazisini suya kavuşturacak barajın inşaat çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Sezer, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve DSİ yetkililerine teşekkür etti.

Vali Sezer daha sonra Lalapaşa ilçesine bağlı Çömlekköy'de de vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.