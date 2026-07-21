Vali Sezer\'den LGS Başarısına Tebrik

Edirne Valisi Yunus Sezer, Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) tam puan alan öğrencileri tebrik etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Sezer, LGS'de tam puan alarak dereceye giren öğrenciler Ahmet Arda Öztürk ile İnci Nural'ı kabul etti.

Vali Sezer, sınavda Edirne'yi başarıyla temsil eden öğrencileri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.