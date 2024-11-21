Edirne Valisi Yunus Sezer, İpsala ilçesinde tekstil ve gıda fabrikalarını ziyaret etti.
Vali Sezer'i İpsala'da kaymakam Ömer Sevgili ve Belediye Başkanı Mehmet Kerman karşıladı.
Sevgili ve Kerman'dan ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Sezer, daha sonra tekstil ve gıda üretimi yapan fabrikaları ziyaret etti.
Üretim, kapasite, istihdam ve ihracat verileri hakkında fabrika yetkililerinden bilgi alan Sezer, fabrika çalışanlarıyla da sohbet etti.
Son Dakika › Güncel › Vali Sezer İpsala'da Fabrika Ziyareti - Son Dakika
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