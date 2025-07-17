Vali Sezer, Kaymakam Mercan\'ı Ziyaret Etti

Edirne Valisi Yunus Sezer, Keşan Kaymakamı Aziz Mercan'ı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığının 27 Mayıs 2025 tarihli atama kararıyla Keşan Kaymakamlığı görevine getirilen Mercan'a hayırlı olsun dileklerini ileten Vali Sezer, yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyarette Vali Sezer'e, Vali Yardımcıları Eyyüp Batuhan Ciğerci ve Ömer Sevgili de eşlik etti.