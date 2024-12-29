Vali Sezer, Koruma Altındaki Çocuklarla Buluştu

Edirne Valisi Yunus Sezer, koruma altındaki çocuklarla bir araya geldi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre Sezer, eşi Canan Sezer ile kentteki bir tesiste çocuklar için düzenlenen etkinliğe katıldı.
Çocuklarla yakından ilgilenen Sezer, etkinlik boyunca çocuklarla sohbet etti.
Etkinliğe katılan çocuklar müzik eşliğinde dans etti, oyunlar oynadı.
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