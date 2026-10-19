Vali Sezer, Muhtarlar Günü\'nde Edirne\'deki muhtarlarla bir araya geldi

Vali Sezer, Muhtarlar Günü'nde Edirne'deki muhtarlarla bir araya geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne'deki merkez köy ve mahalle muhtarları, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Vali Yunus Sezer'i ziyaret etti. Valilikteki görüşmede Sezer, muhtarların vatandaşlarla kamu kurumları arasında köprü görevi üstlendiğini belirterek yerel hizmetlere katkısına dikkati çekti.
Edirne'de görev yapan merkez köy ve mahalle muhtarları, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Vali Yunus Sezer'i ziyaret etti.
Valilikte gerçekleşen ziyarette, Muhtarlar Günü'nün anlam ve önemi üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.
Muhtarların vatandaşlarla kamu kurumları arasında önemli bir köprü görevi üstlendiğini belirten Sezer, yerel hizmetlerin yürütülmesinde muhtarların katkısına dikkati çekti.
Ziyaret, günün anısına yapılan sohbetin ardından sona erdi.
Kaynak: AA
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