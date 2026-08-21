Vali Sezer Tekstil Fabrikasını Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vali Sezer Tekstil Fabrikasını Ziyaret Etti

Vali Sezer Tekstil Fabrikasını Ziyaret Etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Valisi Yunus Sezer, 900 kişiye istihdam sağlayan tekstil fabrikasını ziyaret etti.

Edirne Valisi Yunus Sezer, kentte faaliyet gösteren tekstil üretim fabrikasını ziyaret etti.

Sezer, 1975 yılından bu yana faaliyet gösteren ve 900 kişiye istihdam sağlayan Edirne Giyim Sanayi'nde yetkililerden üretim, istihdam, kapasite ve ihracat faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Üretim tesislerini gezen Sezer, çalışmaları yerinde inceledi.

Kaynak: AA

Edirne Valiliği, Yunus Sezer, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Sezer Tekstil Fabrikasını Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kozan’da uyuşturucu operasyonu: Aranan 1 kişi yakalandı, 11 gözaltı Kozan'da uyuşturucu operasyonu: Aranan 1 kişi yakalandı, 11 gözaltı
Üniversite öğrencilerinin barınma telaşı başladı: İstanbul’da ilçe ilçe yurt ücretleri belli oldu Üniversite öğrencilerinin barınma telaşı başladı: İstanbul'da ilçe ilçe yurt ücretleri belli oldu
İsrail uçakları Suriye’nin Dera ilinde hava sahasını ihlal etti İsrail uçakları Suriye'nin Dera ilinde hava sahasını ihlal etti
Giresun’daki selde kaybolmuştu: Trabzon’da denizde cansız bedeni bulundu Giresun’daki selde kaybolmuştu: Trabzon’da denizde cansız bedeni bulundu
Beyoğlu’nda tramvay raydan çıktı: Yolcular tahliye edildi Beyoğlu’nda tramvay raydan çıktı: Yolcular tahliye edildi
Yeni evli belediye personeli üvey oğlu tarafından öldürüldü Geriye sadece bu görüntüler kaldı Yeni evli belediye personeli üvey oğlu tarafından öldürüldü! Geriye sadece bu görüntüler kaldı

09:42
Fenerbahçe’de olay görüntü: Kulüp çiftliğe dönmüş
Fenerbahçe'de olay görüntü: Kulüp çiftliğe dönmüş
09:11
Aman Aziz Yıldırım görmesin Fener taraftarını çileden çıkaran olay
Aman Aziz Yıldırım görmesin! Fener taraftarını çileden çıkaran olay
08:55
Güpegündüz çatıda ilişkiye girdiler
Güpegündüz çatıda ilişkiye girdiler
08:17
Suriye’de dengeleri değiştirecek gelişme SDG’nin Şam’a entegrasyonu tamamlandı
Suriye’de dengeleri değiştirecek gelişme! SDG’nin Şam’a entegrasyonu tamamlandı
07:53
Gram altında 4 ay sonra bir ilk 7 bin lira barajını aştı
Gram altında 4 ay sonra bir ilk! 7 bin lira barajını aştı
07:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla hazırlandı İşte süreçte taviz verilmeyecek 3 kırmızı çizgi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla hazırlandı! İşte süreçte taviz verilmeyecek 3 kırmızı çizgi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2026 09:56:26. #7.12#
SON DAKİKA: Vali Sezer Tekstil Fabrikasını Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.