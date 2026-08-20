Vali Sezer, Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi\'nde Vatandaşlarla Buluştu

Edirne Valisi Yunus Sezer, "Mahalle Buluşmaları" kapsamında Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Vali Sezer, programda mahallede yürütülen çalışmalar ve valiliğin hizmetleri hakkında vatandaşlara bilgi verdi.

Mahalle Muhtarı ve vatandaşların taleplerini dinleyen Sezer, asayiş, eğitim, sağlık ve altyapı başta olmak üzere iletilen ihtiyaçların değerlendirilmesini istedi.

Vali Sezer, ilgili kurum müdürlerine taleplerin kısa sürede karşılanması ve eksikliklerin giderilmesi yönünde talimat verdi.