Vali Şimşek, Kaymakamları Kabul Etti - Son Dakika
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Vali Şimşek, Kaymakamları Kabul Etti

Vali Şimşek, Kaymakamları Kabul Etti
15.06.2026 15:20
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Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, göreve veda eden kaymakamları makamında kabul etti ve teşekkür etti.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, İçişleri Bakanlığı Merkez Stajı kapsamında görev yerlerinden ayrılan kaymakamları makamında kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kabulde Akıncılar Kaymakamı Mürüvvet Yücel, Altınyayla Kaymakamı Mustafa Büyükuçar, Doğanşar Kaymakamı Muhammed Yavuz, İmranlı Kaymakamı Fatma Bayalan, Koyulhisar Kaymakamı Muhammed Hasan Kukuş ve Ulaş Kaymakamı Esad Mücahid Eskimez hazır bulundu.

Şimşek, kaymakamlarla bir süre sohbet ederek Sivas'ta yürüttükleri çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Görev süreleri boyunca ilçelere sundukları hizmetlerden dolayı kaymakamlara teşekkür eden Şimşek, kamu hizmetindeki gayretlerinden dolayı memnuniyetini ifade etti.

Vali Şimşek, merkez staj sürecinin kaymakamlar için önemli bir tecrübe olacağını belirterek, başarılar diledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Vali Şimşek, Kaymakamları Kabul Etti - Son Dakika

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