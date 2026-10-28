Vali Soytürk, Çorlu'daki 66. Mekanize Piyade Tugayında Şeref Defteri'ni imzaladı - Son Dakika
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Vali Soytürk, Çorlu'daki 66. Mekanize Piyade Tugayında Şeref Defteri'ni imzaladı

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Vali Soytürk, Çorlu\'daki 66. Mekanize Piyade Tugayında Şeref Defteri\'ni imzaladı
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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çorlu ilçesindeki 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına ziyarette bulundu. Soytürk'ü Tuğgeneral Hulusi Koçbay karşıladı; Vali, komutanlık binasında Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Koçbay ile görüştü.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çorlu ilçesinde 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığını ziyaret etti.

Tugay Komutanı Tuğgeneral Hulusi Koçbay tarafından karşılanan Soytürk, komutanlık binasında Şeref Defteri'ni imzaladı.

Soytürk, daha sonra Koçbay ile bir süre görüştü.

Ergene'de yağmur suyu hattı çalışmaları sürüyor

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Ergene ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 4 bin 700 metre uzunluğundaki yağmur suyu hattı çalışmaları sürüyor.

Belediye Başkanı Candan Yüceer, mahallede devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Çalışmalar kapsamında yağmur suyu hattının yanı sıra ızgara, baca ve bağlantı imalatları da sürdürülüyor.

Proje ile bölgede yağışların ardından oluşabilecek su birikintilerinin ve taşkın riskinin azaltılması hedefleniyor.

Rektör Şahin'e ziyaret

Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (TURAK) değerlendirme heyeti, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Ziyarette, TURAK Değerlendirme Takım Başkanı Prof. Dr. Burhan Sevim, akademik değerlendirici Doç. Dr. Mehmet Bahar, sektör değerlendiricisi Ali Cenk Yorulmaz ile öğrenci değerlendiricileri Nermin Bostancı ve Sudenaz Alişan katıldı.

Rektör Şahin, ziyaretin anısına heyet üyelerine, üniversite yayını olan ve Namık Kemal tarafından kaleme alınan iki ciltlik "Celaleddin Harzemşah" adlı eseri hediye etti.

Kaynak: AA
Tekirdağ ValiliğiRecep SoytürkTuğgeneralGüncelPiyadeÇorluSon Dakika

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SON DAKİKA: Vali Soytürk, Çorlu'daki 66. Mekanize Piyade Tugayında Şeref Defteri'ni imzaladı - Son Dakika
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