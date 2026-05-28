Vali Soytürk Kurban Bayramı\'nı Kutladı

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Kurban Bayramı dolayısıyla güvenlik güçleri ve sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

Beyazköy Uygulama Noktasını ziyaret eden Soytürk'ü, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı karşıladı.

Soytürk, noktada görev yapan personelin bayramını kutlayarak, bir süre sohbet etti.

Ardından Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne geçen Soytürk, sağlık çalışanlarıyla bayramlaştı.

Soytürk, tedavi gören hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali, Soytürk daha sonra Süleymanpaşa Sahil Bot Komutanlığı'nı ziyaret ederek, personellin bayramını kutladı.