Vali Soytürk Naip Barajı\'nda İncelemelerde Bulundu

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Naip Barajı'nda incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Recep Soytürk beraberindeki TESKİ Genel Müdürü Mehmet Ali Şişmanlar ve DSİ 113.Şube Müdürü Emre Karakaş ile birlikte Naip Barajı'na gitti.

Barajda inceleme yapan Soytürk, burada yapılan çalışmalar hakkında görevlilerle görüşüp bilgi aldı.

Soytürk, daha sonra tarımsal sulama maksadıyla kullanılan Yazır Göleti'nde incelemelerde bulundu.

Daha önce yapılan Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi Toplantısı'nda Tekirdağ'ın içme suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla Yazır Göleti'nden 200 bin metreküp suyun içme ve kullanma suyu olarak TESKİ hatlarına verilmesi kararı alınmıştı.