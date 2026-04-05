Vali Soytürk'ten AA'ya 106. Yıl Mesajı

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 106. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Soytürk, mesajında AA'nın, Milli Mücadele döneminde ülkenin sesini tüm dünyaya duyurmak amacıyla kurulduğunu belirtti.

Anadolu Ajansının doğru, tarafsız ve hızlı habercilik anlayışıyla hizmetlerini sürdürdüğünü vurgulayan Soytürk, şunları kaydetti:

"Halkımız için güvenilir haber kaynağı olma başarısını gösteren milli ajansımız, ülkemizde habercilik alanında bir referans ve eğitim kurumu olma niteliği taşımaktadır. Yurt içinde ve yurt dışında haber alma hakkını sağlayan Anadolu Ajansı, bugün yalnızca ülkemizin değil, dünyanın da sayılı haber ajansları arasında yerini almıştır. Anadolu Ajansı, bir asrı aşan tecrübe ve birikimi, kendini sürekli yenileyen ve geliştiren yapısıyla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye'nin sesini dünyaya duyurmaya devam edecektir. Kuruluşunun 106. yıl dönümü vesilesiyle Anadolu Ajansının fedakar ve özverili çalışanlarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."