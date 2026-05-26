Vali Soytürk'ten Kurban Bayramı mesajı

26.05.2026 09:29
Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda yardımlaşma ve dayanışmanın önemine vurgu yaparak, bayramın huzur ve güven içinde geçirilmesi için tedbirlerin alındığını belirtti.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Soytürk, yayımladığı mesajda, Türk milletinin önemli özelliklerinden biri olan yardımlaşma ve dayanışma kültürünün daha güçlü bir şekilde tezahür ettiği, ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla hatırlandığı bir Kurban Bayramı'na daha kavuşmanın milletçe huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bayramların, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının artmasına vesile olduğunu aktaran Soytürk, "Kurban Bayramı'nda aile fertlerimize, akraba ve komşularımıza, Şehit Ailelerimize, Gazilerimize, engelli kardeşlerimize, yaşlı büyüklerimize ve yardıma muhtaç vatandaşlarımıza yapılacak ziyaretler ve onlardan alınacak hayır duaları, kurbanların ülkemizdeki ihtiyaç sahiplerine ve dünya mazlumlarına ulaştırılması bayramın manevi iklimini daha da güzelleştirecektir." ifadelerini kullandı.

Soytürk, vatandaşların Kurban Bayramı'nı aileleri ve sevdikleriyle birlikte huzur ve güven içerisinde geçirmeleri için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca gerekli tedbirleri aldıklarını belirtti.

Sürücülerin trafik kurallarına her zamankinden çok daha fazla riayet etmelerini, trafik kuralı ihlallerinden kaçınmalarını, uykusuz, yorgun araç kullanmamalarının önemli olduğunu belirten Soytürk, Tekirdağlı vatandaşların ve tüm İslam aleminin bayramını kutladı.

Kaynak: AA

Tekirdağ Valiliği, Yerel Haberler, Kurban Bayramı, Recep Soytürk, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

