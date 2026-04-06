Vali Sözer\'den AA\'ya Kutlama Mesajı

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Anadolu Ajansının (AA) 106'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Sözer, AA'nın dünyanın ve yurdun dört bir yanındaki gelişmeleri tarafsız, ilkeli ve güvenilir bir anlayışla kamuoyuna aktardığını belirtti.

AA'nın Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla, Milli Mücadele'deki haklılığı dünyaya duyurmak amacıyla 6 Nisan 1920'de kurulduğunu hatırlatan Sözer, şunları kaydetti:

"AA, Cumhuriyet'imizin kuruluş sürecinden bugüne kadar geçen her aşamada milletimizin gözü, kulağı ve sesi olmuş, halkımızın doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasında her zaman öncü rol üstlenmiştir. Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından güvenilir bilgi akışı sağlayan AA, Türk basınının köklü ve saygın kuruluşları arasında önemli bir yere sahiptir. Bu duygularla, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere AA'nın kuruluşunda emeği geçenleri rahmetle anıyor, kurumun bugünlere gelmesinde katkısı olan tüm çalışanlarını tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyorum."