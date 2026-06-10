Vali Sözer Kapalı Pazar\'ı Ziyaret Etti

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bozüyük ilçesindeki Kapalı Pazar Yeri'ni ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette esnaf ve vatandaşla sohbet eden Sözer, kente ve ilçeye ilişkin talep ve önerileri dinledi.

Vali Sözer, daha sonra esnafa "hayırlı kazançlar" diledi.

Ziyaretinde Sözer'e, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk de eşlik etti.