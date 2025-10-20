Vali Sözer Muhtarlarla Buluştu - Son Dakika
Vali Sözer Muhtarlarla Buluştu

Vali Sözer Muhtarlarla Buluştu
20.10.2025 13:18
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, muhtarlarla bir araya gelerek demokrasi vurgusu yaptı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, kentteki muhtarlarla bir araya geldi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Valilik binasındaki programda Sözer, köy ve mahalle muhtarlarını makamında ağırladı.

Sözer, ziyarette yaptığı konuşmada, muhtarların demokrasinin en önemli yapı taşlarından biri olduğunu vurguladı.

Program, fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA

