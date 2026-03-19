Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vali Sözer, Şehit Ailesiyle İftarda Bir Araya Geldi

19.03.2026 09:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 11 Kasım 2025'te, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın ailesiyle evlerinde iftar yaptı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Sözer ziyarette anne Hatice ve baba Ali Ongan'la sohbet etti.

Açıklamada ziyaretteki konuşmalarına yer verilen Vali Sözer, vatan uğruna canını feda eden kahraman şehidin ailesiyle aynı sofrayı paylaşmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Devletin şehitlerin emanetlerine sahip çıkmaya devam edeceğini vurgulayan Sözer, misafirperverliklerinden dolayı Ongan ailesine teşekkür etti.

Vali Sözer'in eşi Zeynep Sözer'in de yer aldığı ziyaret Sözer'in, şehit Ongan'ın kişisel eşyalarının bulunduğu vitrini incelemesi ve baba Ali Ongan'a hediye vermesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 09:40:33. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.