Vali Sözer, Şehit Ailesiyle İftarda Bir Araya Geldi

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 11 Kasım 2025'te, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın ailesiyle evlerinde iftar yaptı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Sözer ziyarette anne Hatice ve baba Ali Ongan'la sohbet etti.

Açıklamada ziyaretteki konuşmalarına yer verilen Vali Sözer, vatan uğruna canını feda eden kahraman şehidin ailesiyle aynı sofrayı paylaşmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Devletin şehitlerin emanetlerine sahip çıkmaya devam edeceğini vurgulayan Sözer, misafirperverliklerinden dolayı Ongan ailesine teşekkür etti.

Vali Sözer'in eşi Zeynep Sözer'in de yer aldığı ziyaret Sözer'in, şehit Ongan'ın kişisel eşyalarının bulunduğu vitrini incelemesi ve baba Ali Ongan'a hediye vermesiyle sona erdi.