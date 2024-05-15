Vali Taşolar gözünü maske ile kapattı, görme engellilerle maç yaptı - Son Dakika
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Vali Taşolar gözünü maske ile kapattı, görme engellilerle maç yaptı

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Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, farkındalık amacıyla gerçekleştirilen 'goalball' etkinliğinde gözlerini maske ile kapatıp görme engelliler ile maç yaptı. Çankırı'da düzenlenen maçta, Vali Taşolar göz maskesi takarak görme engellilerle maç yaparken büyük heyecan yaşandı.

15.05.2024 14:02
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Vali Taşolar gözünü maske ile kapattı, görme engellilerle maç yaptı

ÇANKIRI - Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, farkındalık amacıyla gerçekleştirilen "goalball" etkinliğinde gözlerini maske ile kapatıp görme engelliler ile maç yaptı.

Çankırı'da, "10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası" dolayısıyla Çankırı Yeşilay Şubesi tarafından "Goalball" maçı düzenlendi. Hasan Fehmi Gökşen Spor Salonunda düzenlenen maçta, görme engelliler farkındalık için sahaya çıktı. Programa katılan Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar da maçın ikinci yarısında göz maskesi ile gözlerini kapatarak görme engellilerle maç yaptı. Büyük heyecanın yaşandığı maç, renkli görüntülere sahne oldu.

Kaynak: İHA

Engelliler, Spor, Güncel, Son Dakika

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