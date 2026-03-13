Vali Toraman Gelibolu\'da İftar Verdi

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Gelibolu Mevlevihanesi'nde düzenlenen iftarda vatandaşlarla buluştu.

Gelibolu ilçesinde Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen iftarda Gelibolu Kaymakamı Cihat Koç, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren ve Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürü Mikail Akıllı katıldı.

Ramazan ayının ilk gününden itibaren her akşam 500 kişilik verilen iftarın, bayrama kadar süreceği öğrenildi.