Vali, Trump'ın New Mexico adını değiştirme önerisini reddetti - Son Dakika
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Vali, Trump'ın New Mexico adını değiştirme önerisini reddetti

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ABD'de New Mexico Valisi Michelle Lujan Grisham, Başkan Donald Trump'ın eyaletin adını 'New America' olarak gösteren harita paylaşımına tepki gösterdi. Grisham, eyaletin adının tartışmaya açık olmadığını belirterek Trump'ın gündemi değiştirmeye çalıştığını savundu.

ABD'de New Mexico Valisi Michelle Lujan Grisham, Başkan Donald Trump'ın eyaletin adının "New America" olarak gösterildiği sosyal medya paylaşımına tepki göstererek, New Mexico'nun isminin tartışmaya açık olmadığını belirtti.

New Mexico Valisi Grisham, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın "New Mexico" yerine "New America" yazılı haritayı paylaşmasına tepki gösterdi.

Trump'ın İran'daki savaştan ve artan petrol fiyatlarından dikkati uzaklaştırmaya çalıştığını savunan Grisham, "New Mexico'nun adı tartışmaya açık değil. Bu, ABD kurulmadan önce bile bizim adımızdı." ifadelerini kullandı.

Grisham, ABD'lilerin market alışverişlerinde daha fazla para harcadığını ve sağlık hizmetlerine erişim imkanlarının azaldığını ifade ederek, New Mexico'da Demokratların liderliğinde halka hizmet edildiğini belirtti.

New Mexico Valisi Grisham, "Beyaz Saray haritaların üzerine boyama yaparak zamanını boşa harcarken, New Mexico işini yapmakla meşgul." değerlendirmesinde bulundu.

Eski ABD İçişleri Bakanı Deb Haaland ise X hesabından yaptığı açıklamada "Her zaman New Mexico'yu New Mexico yapan şeyin arkasında duracağım." ifadesine yer vererek, kampanya etkinliğinde çekilmiş bir video paylaştı.

Videoda, Trump'ın New Mexico'nun adını "New America" olarak değiştirmek istediğini hatırlatan Haaland, bu hamleyi desteklemediğini vurguladı.

Trump, ABD'nin New Mexico eyaletinin adındaki "Mexico" kelimesinin üzeri çizilerek yerine "America" yazılan haritayı sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Başkan Trump'ın bir diğer sosyal medya paylaşımında ise Kanada, Meksika ve Grönland dahil çevredeki bölgelerin "ABD toprağı" olarak gösterildiği bir harita yer almıştı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dış Politika, New Mexico, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali, Trump'ın New Mexico adını değiştirme önerisini reddetti - Son Dakika

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