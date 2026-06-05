Vali Turan: Çevre, gelecek nesillerin ortak mirası

Kırklareli Valisi Uğur Turan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Turan, mesajında, çevrenin sadece bugünün değil, gelecek nesillerin de ortak mirası olduğunu belirtti.

Bilinçsizce tüketilen kaynakların tabiatta onarılamaz yaralar açtığına ve çevre sorunlarını küresel ölçekte büyük bir tehdit haline getirdiğini ifade eden Turan, doğayı korumanın ve çevre bilincini yaygınlaştırmanın sağlıklı bir gelecek inşa etmenin en temel şartı olduğunu kaydetti.

Turan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde israfın önlenmesi, atıkların doğru yönetimi ve planlı şehirleşme gibi sürdürülebilir çevre politikalarının hayata geçirildiğini anımsatarak, Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesi ile milyonlarca ton atığın geri dönüştürülerek ekonomiye kazandırıldığını ve yüz binlerce ağacın kesilmekten kurtarıldığını aktardı.

Tabiata gösterilen özenin, gelecek nesillere duyulan saygının bir tezahürü olduğunu belirten Turan, mesajında şunları kaydetti:

"Bu bilinçle hareket ederek doğal zenginliklerimizi korumak, çevresel dengeyi gözeten kalkınma politikalarıyla hem bugünümüze hem de yarınlarımıza sahip çıkmak mecburiyetindeyiz. Ecdadımızın mirasını örnek alarak toprağı kirletmeden, suyu bereket, havayı emanet bilen bir anlayışla hareket etmeyi kutsal bir sorumluluk olarak görüyoruz. Tüm çalışmalarımızda tabiatı korumak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir, adil ve temiz bir dünya bırakmak temel önceliğimizdir."

Dünya Çevre Günü, İsveç'in Stockholm kentinde 1972 yılında düzenlenen Birleşmiş Milletler Çevre Konferansından bu yana, her yıl 5 Haziran tarihinde, çevrenin korunması konusunda farkındalık yaratılması amacıyla kutlanmaktadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle, 21 Mayıs 2022 tarih ve 31842 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan genelge ile 5 Haziran'ı içine alan haftanın "Türkiye Çevre Haftası" olarak kutlanmasına karar verilmiştir.

Günümüzde, insanoğlunun bilinçsizce tükettiği kaynaklar; tabiatta onarılamaz yaralar açmakta, çevre sorunlarını küresel ölçekte insanlık için en büyük tehditlerden biri haline getirmektedir. İçinde yaşadığımız çevre; yalnızca bugünün değil, bizden sonraki nesillerin de ortak mirasıdır. Doğayı korumak ve çevre bilincini yaygınlaştırmak; sağlıklı bir gelecek inşa etmenin en temel şartıdır. Bu bilinçle hareket ederek doğal zenginliklerimizi korumak, çevresel dengeyi gözeten kalkınma politikalarıyla hem bugünümüze hem de yarınlarımıza sahip çıkmak mecburiyetindeyiz.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde yürütülen çalışmalarla; israfın önlenmesi, atıkların doğru yönetimi, çevreye zarar vermeyen teknolojilerin yaygınlaştırılması, enerji kaynaklarının uygun bir şekilde kullanılması, su, hava ve toprağın korunması, ağaçlandırma seferberlikleri ve planlı şehirleşme gibi pek çok alanda sürdürülebilir çevre politikaları hayata geçirilmektedir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde ve öncülüğünde başlatılan "Sıfır Atık Projesi", çevreye karşı sorumluluğumuzu somut adımlarla ortaya koyduğumuz bir vizyonun ürünüdür. Bu proje sayesinde milyonlarca ton atık geri dönüştürülerek ekonomiye kazandırılmış, yüzbinlerce ağaç kesilmekten kurtarılmıştır. Bu anlamda her vatandaşımızın küçük adımlarla büyük farklar yaratabileceğini unutmaması büyük önem arz etmektedir.

Hep birlikte çevremizi korumak, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Türkiye bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Daha temiz şehirlerin yolunun, yeni yeşil alanlardan, temiz denizlerden ve geri dönüşümden geçtiğini çok iyi biliyoruz. Unutmayalım ki tabiata gösterdiğimiz özen, geleceğimizin teminatı evlatlarımıza duyduğumuz saygının bir tezahürüdür. Bu bilinçle, ecdadımızın mirasını örnek alarak; toprağı kirletmeden, suyu bereket, havayı emanet bilen bir anlayışla hareket etmeyi bizler de kutsal bir sorumluluk olarak görüyoruz. Yürüttüğümüz tüm çalışmalarda bizlere emanet edilen tabiatı korumak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir, daha adil ve daha temiz bir dünya bırakmak temel önceliğimizdir.

Bu duygu ve düşüncelerle Dünya Çevre Günü'nü ve Türkiye Çevre Haftası'nı tebrik ediyor, tüm vatandaşlarımıza güzel, temiz bir çevrede, mutlu ve sağlıklı bir ömür diliyorum.