Kırklareli Valisi Uğur Turan, köy ziyaretlerinde bulundu.
Vali Turan, Beypınar, Çukurpınar, Armağan, Düzorman, Yürükbayır, Koru ve Demircihalil köylerini ziyaret etti.
İl Özel İdaresince sürdürülen çalışmaları inceleyen Turan, ardından muhtarlardan bilgi aldı.
Köy kahvehanelerinde vatandaşlarla bir araya gelen Turan, istekleri dinledi.
Kendilerine iletilen sorunları yerinde çözüme kavuşturmak istediklerini ifade eden Turan, köy ziyaretlerinin devam edeceğini kaydetti.
Son Dakika › Güncel › Vali Turan'dan Köy Ziyaretleri - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?