Vali Turan şehit ailelerini kabul etti - Son Dakika
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Vali Turan şehit ailelerini kabul etti

Vali Turan şehit ailelerini kabul etti
08.06.2026 09:23
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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri ile şehit ailelerini makamında kabul etti.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri ile şehit ailelerini makamında kabul etti.

Vali Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, vatan uğruna canlarını feda eden şehitleri rahmet, minnet ve dualarla yad ettiğini belirtti.

Ardından Turan, dernek üyeleri ve şehit aileleri ile sohbet etti.

Belediye Başkanı Bulut, engellilerle bir araya geldi

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, engelli vatandaşlarla buluştu.

Bulut, Şevket Dingiloğlu Engelsiz Yaşam Parkı'nda düzenlenen programda, engellerin değil sevginin ve dayanışmanın konuşulduğu bir organizasyonda yer almaktan duyduğu mutluluğu söyledi.

Konuşmaların ardından Bulut, engellilerle sohbet edip, istekleri dinledi.

Etkinlikte ayrıca, Kırklareli Engelli Hakları Derneği Başkanı Ercan Dinkler ile dernek üyeleri Senem Lağımcı ve Ergin Topuz'un doğum günleri pasta kesilerek kutlandı.

Kaynak: AA

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