Vali Turan'dan Yangın Uyarısı

Kırklareli Valisi Uğur Turan, anız ve orman yangınlarına karşı dikkatli ve duyarlı olunmasını istedi.

Vali Turan, Vize ilçesinin Çakıllı beldesinde bir kahvehanede vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşların taleplerini dinleyen Turan, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla anız ve orman yangınlarının arttığını söyledi.

Bu süreçte çok dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Turan, "Unutmayın, orman yangınlarının yüzde 86'sı insan kaynaklı, bir anlık dikkatsizlik afet boyutunda bir yangına sebep olabilir. Yeşil vatan için şimdi her zamankinden daha dikkatli olma zamanıdır." dedi.

Valilik ve ilgili kurumların yangınlara karşı tedbirlerini en üst düzeyde aldığını dile getiren Turan, anız yangınları ve aşırı sıcaklık nedeniyle 21-30 Temmuz tarihlerinde 10.00-19.00 saatlerinde balya makinelerinin çalıştırılmasının yasaklandığını anımsattı.

Turan, buğday hasadının yapıldığı tarım alanlarında yangınlara karşı su tankeri ve pulluk bulundurma zorunluluğunun getirildiğini anlattı.

Tedbirli olan vatandaşlara teşekkür eden Turan, ormanların, doğanın, canlıların ve toprağın korunması gerektiğini sözlerine ekledi.