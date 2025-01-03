Vali Turan Modern Hayvancılık Tesisini Ziyaret Etti

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Kırklareli Valisi Uğur Turan, modern hayvancılık tesisini ziyaret etti.

Vali Turan, Deveçatağı köyündeki tesisi gezerek, İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca ile yetkililerden bilgi aldı.

Kentin hayvancılıkta önemli bir noktada olduğunu ifade eden Turan, hayvan sayısı ve süt üretiminin artması için çalıştıklarını belirtti.

Kentin adının tarım ve hayvancılıkla ön plana çıkmasının önemli olduğuna değinen Turan, modern tesis sayısının da artmasını istediklerini kaydetti.