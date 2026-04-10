Vali Turan, Polis Teşkilatı\'nın 181. Yılını Kutladı

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Vali Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Türk Polis Teşkilatının, devletin bekası, huzur ve barış ortamının korunması, halkın mal ve can güvenliğini sağlamak için fedakarca çalıştığını ifade eden Turan, Türk polisinin, büyük fedakarlık, cesaret ve yüksek vazife bilinci içerisinde ortaya koyduğu başarılarla gururlandıklarını söyledi.

Çamuroğlu da, çalışmaları hakkında Turan'a bilgi verdi.